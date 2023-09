ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Protagonista do remake de "Elas por Elas", que estreia no próximo dia 25 na faixa das seis, Deborah Secco tem uma situação a definir com a Globo após o fim da novela. A produção é a última do contrato atual da atriz. Após a trama, as duas partes irão conversar sobre a continuidade dela no elenco fixo ?ou sua saída da emissora.

Em 2022, em entrevista ao podcast Quem Pode Pod, Deborah afirmou que seu vínculo terminaria no final deste ano. No entanto, foi negociada uma extensão contratual de seis meses para contemplar o período de gravações da produção assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

O acordo vai até junho de 2024, o que foi confirmado por sua assessoria de imprensa. Como "Elas por Elas" tem previsão de terminar em março do ano que vem, não haveria tempo de ela engatar outro projeto de longa duração na sequência.

A Globo gosta do trabalho da atriz, que costuma topar qualquer produção para a qual é convocada. Deborah, porém, tem o desejo de realizar outros projetos. O futuro dela na emissora dependerá das negociações.

Aos 43 anos, a carioca está na Globo há 28 anos. Ela começou a carreira em "Mico Preto", de 1990, com 10 anos de idade. Em 1994, ela deixou a emissora e protagonizou "Confissões de Adolescente" na TV Cultura, mas voltou à emissora carioca em 1995 e não saiu mais.

Desde então, esteve em produções como "A Próxima Vítima" (1995), "Suave Veneno" (1999), "Laços de Família" (2000), "Celebridade" (2003), "Pé na Jaca" (2007), "A Favorita" (2008), "Louco por Elas" (2012-2013), "Segundo Sol" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020-2021). Seus trabalhos mais recentes foram o programa Tá na Copa e uma participação no começo da novela "Vai na Fé" (2023).