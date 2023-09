SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, vai adiar os shows que faria no fim de setembro no Brasil após receber diagnóstico de dengue. O anúncio foi publicado no site do artista.

"A chegada de Morrissey à Cidade do México resultou em uma infecção de dengue. O vírus vai levar entre duas e três semanas para desaparecer. Morrissey não 'cancelou' os shows, mas a infecção impede que ocorram nas próximas duas semanas", diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, Morrissey deve retomar a turnê na Flórida, nos Estados Unidos. Ainda não há novas datas marcadas para ele se apresentar no Brasil.

Morrissey traria ao país a turnê "40 Years of Morrissey", em que celebra quatro décadas de carreira. Os shows ocorreriam em São Paulo e Brasília, nos dias 27 e 30 de setembro, respectivamente. O cantor deve reagendar também as apresentações que faria em Lima, no Peru, em Bogotá, na Colômbia, em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina.