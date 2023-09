SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma descoberta misteriosa intriga cientistas e biólogos dos Estados Unidos. Durante uma expedição marítima em agosto pelo Alasca, pesquisadores descobriram uma espécie de "ovo dourado" no fundo do mar.

No dia 30, uma equipe em missão pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica no Golfo do Alasca encontrou a espécime dourado e lisa, que tem pouco mais de 10 centímetro de diâmetro. Ela estava firmemente aderida a uma rocha.

Segundo postagem da agência, inicialmente os biólogos acharam que se tratava de uma esponja morta ou uma casca de ovo. Agora, a descoberta será analisada para saber se é uma nova espécie ou algo já conhecido.