SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho será a estrela da noite do sábado de Carnaval do Camarote Bar Brahma (CBB), em São Paulo. O cantor leva ao Anhembi, no dia 9 de fevereiro, grandes sucessos de sua carreira como "Deixa a Vida me Levar", "Minha Fé", "Cativar", "Quando a Gira Girou" e "Verdade". Os ingressos para a data variam de R$ 1.040 a R$ 1.690.

Em 2023, Zeca comemorou 40 anos de carreira e fez sua 10ª apresentação no CBB. O sambista fala um pouco da sua expectativa para o próximo ano. "O Camarote Bar Brahma faz parte da minha história e já é uma tradição que estou feliz em manter. O público pode esperar um show alto astral, com muita energia positiva, samba e cerveja gelada", diz.

A festa do CBB acontece nos dias 9, 10, 11 e 17 de fevereiro e ainda tem como atração confirmada o grupo Só Pra Contrariar, que anunciou turnê especial de despedida do cantor Alexandre Pires. Sucesso nos anos 1990, o conjunto se apresenta no dia 10 de fevereiro.

As vendas do lote promocional já estão disponíveis pela plataforma Total Acesso. São dois setores oferecidos: o CBB e a Varanda VIP. Este último possibilita que o público tenha a melhor vista dos desfiles ao lado de famosos. Os ingressos vão de R$ 865 a R$ 2.290.