SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Geraldo Luís é o mais novo contratado da RedeTV!, três meses após sua saída da RecordTV.

O jornalista apresentará dois projetos inéditos na emissora, o Geral do Povo e o Ultra Show Sidney Oliveira, que serão exibidos semanalmente a partir de outubro.

O Geral do Povo será exibido aos domingos e, segundo a emissora, terá "a cara da família brasileira e [será] embalado por histórias reais".

O Ultra Show Sidney Oliveira, programa da Ultrafarma, será exibido nas noites de terça-feira. A atração "premiará consultores e clientes da marca" e será transmitida simultaneamente na TV, nos canais digitais da emissora e da Ultrafarma.

"Obrigado, RedeTV!. É a maior realização profissional da minha vida voltar aos domingos e estrear no horário nobre às terças-feiras", comemorou Geraldo. "Minha felicidade é imensa ao dizer que estou voltando ao colo do povo brasileiro. Durante cinco anos, comandei um domingo repleto de alegria e emoção, um domingo dedicado ao povo. Agora, esse domingo estará de volta na tela da RedeTV!. O brasileiro vai se emocionar novamente com suas histórias, poderá se ver na televisão com o Geraldo do povo", completou.