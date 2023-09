SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção que revive os assassinatos cometidos pelo serial killer conhecido como Maníaco do Parque tem mais um nome confirmado, o de Marco Pigossi. A informação foi confirmada à reportagem pelo Prime Video, que não divulga maiores detalhes a respeito do personagem.

Os recentes trabalhos do ator foram nas produções "Cidade Invisível", "Tidelands" e "Gen V". O assassino Francisco de Assis Pereira vai ser vivido por Silvero Pereira, que apareceu caracterizado em foto para a produção. Pigossi viverá um chefe de redação.

Ele foi acusado de atacar 11 mulheres, matar 10 e esconder os corpos no Parque do Estado, em São Paulo, e condenado a mais de 280 anos de prisão.

A trama vai abordar como Francisco, nas horas vagas de seu trabalho como motoboy, costumava percorrer as ruas de São Paulo para cometer seus crimes. Além do filme, que tem estreia prevista para 2024 no Prime Video, a plataforma também trabalha em um documentário que reúne quatro sobreviventes dos ataques.