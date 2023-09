ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou todos os detalhes do Panelaço Ao Vivo, programa de entrevistas dirigido por J.B de Oliveira, o Boninho, que será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima. A atração será exibida ao vivo no canal pago GNT e no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

A estreia está programada para o dia 2 de outubro, uma segunda-feira. O programa terá 20 episódios, exibidos de segunda a sexta, e encerrará sua temporada no dia 27 do mesmo mês. A atração será mostrada em horário nobre, das 19h45 às 20h30, com 45 minutos de duração.

A cada edição, o Panelaço Ao Vivo contará com um chef convidado e dois artistas no palco para conversar com Ana Clara. O cenário será uma sala de estar, que terá uma cozinha integrada.

Ana já gravou pilotos da atração, e os testes continuarão até a data de estreia para azeitar o projeto.

Trata-se do segundo programa de Ana Clara como apresentadora por um canal da Globo na TV por assinatura. Neste ano, ela comandou a segunda temporada do reality de relacionamentos Túnel do Amor, produzido pelo Multishow.

Ana Clara também faz parte da equipe do Big Brother Brasil desde 2019. Ou seja, ela segue envolvida com o programa desde que foi uma das participantes da temporada produzida em 2018, quando chegou a ir para a final.