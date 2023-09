ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Kléber Gladiador, 40, não vai mais atuar como convidado do programa esportivo Domingol com Benja, exibido nas tardes de domingo da CNN Brasil. Ele atuava como convidado fixo ao lado do apresentador Benjamin Back.

Seu afastamento ocorre após uma funcionária de um posto de gasolina em São Paulo registrar um boletim de ocorrência por agressão física.

A informação foi confirmada pelo canal de notícias ao F5 em nota. "Em decorrência dos fatos recentes envolvendo o ex-jogador Kléber Giacomazzi de Souza Freitas, conhecido como Kléber Gladiador, a CNN Brasil informa que o comentarista esportivo não participará mais como convidado da atração semanal 'Domingol com Benja'", disse o canal.

No último dia 3 deste mês, Kléber se envolveu em uma briga em um posto de gasolina na avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista.

Em imagens de câmera de segurança exibidas pela Record nesta terça-feira (12), o ex-jogador aparece tentando entrar em uma loja de conveniência atrás da pessoa com quem estava brigando, mas é impedido por uma mulher.

Para forçar a situação e entrar no local para seguir a briga, Giacomazzi aparece empurrando a vítima contra uma porta de vidro.

Ela parece sente dor e se mostra abalada logo em seguida. Policiais que chegaram ao local para apaziguar a situação orientaram a mulher a realizar um exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Ela, porém, fez apenas um boletim de ocorrência.

Após a revelação do caso, Kléber Gladiador postou em seu Instagram uma frase atribuída a Olavo de Carvalho (1947-2022), filósofo considerado ícone por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Ser odiado por uma multidão de idiotas é o preço que se paga por ser homem."

A reportagem procurou Kléber Gladiador, que enviou a seguinte nota: "Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por três pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais".

"Em nenhum momento agredi qualquer funcionário do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexistente, de minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provar às autoridades, assim que foi intimado a prestar esclarecimentos, apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu, agi em legítima defesa e tenho testemunhas que corroboram com a minha versão dos fatos.", concluiu o boleiro.