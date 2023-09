RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mal acabaram as gravações de "Amor Perfeito", da Globo, Camila Queiroz tratou de mudar o visual. A atriz entrou para o time das loiras e a mudança tem a ver com seu novo projeto: Sofia, a protagonista da primeira novela da HBO Max, "Beleza Fatal". "My new blonde era. Ready to my next character." ("minha nova era loira. Pronta para a minha próxima personagem").

Camila mostrou o resultado em um vídeo publicado no Instagram e recebeu muitos comentários. "Vem aí uma nova fase... te amo", escreveu Klebber Toledo, marido da Camila. "Do nadaaaaaa, nasce uma loira deslumbrante", falou Yasmin Brunet. Maisa também deixou sua impressão: "Chocada".

Ela contou que o loiro foi uma escolha conjunta com a direção da novela. "Desde o dia em que a personagem me foi apresentada, nós a imaginamos assim. Ela é diferente de tudo que eu já fiz, começando pelo cabelo (risos). Estou muito empolgada e não vejo a hora de apresentá-la ao público", comentou em entrevista para o site Glamour.

A atriz contou que ainda está se adaptando ao novo visual por causa de Sofia. "Acho que o cabelo loiro passa uma ousadia a mais que pretendo explorar daqui por diante. Ainda estou no processo de me reconhecer assim, mas já sinto que vou me divertir com a Camila sob os efeitos da 'blonde era'", disse.