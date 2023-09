SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradora da periferia de São Paulo e mãe de Ravi, 6, a body piercer Ana Carolina, 33, venceu a décima temporada do MasterChef Brasil 2023 com um menu chamado "Que nunca nos falte", que teve rabanada no prato principal e sorvete na sobremesa, escolhas consideradas ousadas pelos jurados.

"Sou merecedora. Fui merecedora por muito tempo, mas não enxergava. Toda mulher que faz seu corre, cria um filho e paga suas contas deve se achar merecedora", disse.

Ela e o segundo colocado, Wilton 26, tiveram três horas para criar um menu próprio, com entrada, prato principal e sobremesa.

A hora das compras foi de emoção: os concorrentes encontraram familiares no mercado, em uma surpresa preparada pelo reality. Em seguida, as famílias assistiram a etapa final da competição.

Apesar da disputa, o clima de camaradagem marcou a final, com empréstimo de ingredientes e estímulos entre os dois finalistas.

Outro momento de destaque foi a entrada do chef Henrique Fogaça, pouco antes do anúncio da vencedora. Ele ficou fora da temporada para resolver questões pessoais e foi substituído por Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em São Paulo.

Fogaça volta ao reality como jurado na quinta temporada do MasterChef Profissionais, que estreará em breve na Band. Oliveira, por sua vez, ficou emocionado em sua despedida, após ouvir elogios da apresentadora Ana Paula Padrão.

Wilton, de Martinópolis, do interior de São Paulo, é uma pessoa não-binária e foi celebrado no reality como exemplo de inclusão. Tiktoker, ele é também ator e professor de piano e canto.

Gosta de usar cores diversas nas roupas e na culinária e na final apresentou o menu "Trajetória".

"A gente come com o olho, eu quero uma comida bonita, mas lógico que sempre quem vai mandar é o sabor. Mas se tiver beleza é muito melhor", afirmou.

MEME DO BANHO

O chef Érick Jacquin, jurado do MasterChef 2023, dispensou o banho antes do último programa da décima temporada. Pelo menos foi isso que ele respondeu a Ana Paula, no tapete vermelho da final.

"Não tomo banho na terça-feira", brincou, ressuscitando um meme recente da internet. Jacquin viralizou nas redes sociais após afirmar, durante um podcast, que não tem esse hábito.