SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória no VMA, o Video Music Awards, fez Anitta receber uma enxurrada de elogios de artistas e celebridades pelas redes sociais. Na noite desta terça-feira (12), depois de apresentar um medley de funks, a cantora venceu pelo segundo ano seguido o prêmio de melhor clipe de música latina.

"Maravilhosa e merecedora", postou Sabrina Sato. "Parabéns, o mundo todo é seu", pontuou Péricles. "Tirou muita onda", escreveu Babu Santana. "Tão feliz. Parabéns, orgulho", publicou a amiga Lexa.

"Que orgulho", escreveu Juliette. "Entregou tudo", opinou Marina Ruy Barbosa. O cantor Maluma, com quem Anitta já fez parceria, publicou alguns corações na foto dela com o prêmio.

A brasileira ganhou a categoria com o videoclipe de "Funk Rave", batendo nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira. A música faz parte de seu mais recente trabalho, um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story".

Esta é, portanto, a segunda vez que um artista brasileiro ganha um prêmio no VMA. No ano passado, a própria Anitta ganhou a mesma categoria, na ocasião com o clipe do sucesso global "Envolver".