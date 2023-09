O ídolo da Jovem Guarda, que há décadas ocupa o status de rei dentro da música brasileira, tem um compromisso marcado com os fãs em Juiz de Fora no dia 19 de outubro no Expominas, às 21h. Os ingressos para a apresentação de Roberto Carlos começam a ser vendidos na sexta-feira (15), a partir das 10h.

Em Juiz de Fora, a venda ocorrerá tanto online, por meio do site do cantor, quanto em físicos: nas Lojas Zé Kodak, Planet Music e no Zine Cultural. A classificação etária da apresentação é 16 anos. Menores podem entrar, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.