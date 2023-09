SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna compartilhou sua celebração com o relançamento do polêmico comercial da Pepsi, 34 anos após ter sido banido da mídia. A marca exibiu a propaganda estrelada pela cantora na última terça-feira (12), durante o VMA (Video Music Awards) 2023.

"34 anos atrás, eu produzi um comercial com a Pepsi para celebrar o lançamento da minha música 'Like a Prayer'", escreveu a cantora no X, ex-Twitter. Em 1989, ela trabalhou com a marca no clipe, lançado no Grammy Awards daquele ano, que virou polêmica entre grupos religiosos.

No clipe, Madonna vê uma mulher branca sendo agredida por um grupo de homens brancos e um homem negro sendo preso pelo crime após tentar ajudar a vítima. A personagem foge para uma igreja na tentativa de conseguir ajuda. Em seguida, cenas mostram dançarinos usando crucifixos e cruzes em chamas.

A representação causou indignação entre religiosos e chegou a ser condenada pelo Vaticano. A Pepsi acabou retirando o comercial de circulação e cancelou o contrato de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) com a cantora, apesar de ter alcançado aproximadamente 250 milhões de espectadores em mais de 40 países.

Na terça-feira, o comercial foi exibido no VMA, em comemoração aos 125 anos da marca de refrigerantes. "Obrigada, Pepsi, por finalmente perceber a genialidade da nossa colaboração", agradeceu a cantora. "Os artistas estão aqui para perturbar a paz", completou.