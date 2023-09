SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Aragão, de 88 anos, perdeu o direito de usar a marca Didi para uma empresa chinesa chamada Beijing Didi Infinity, segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin.

Após 60 anos, o humorista de "Os Trapalhões" não poderá mais usar a marca para lançar produtos e serviços.

Antes do direito de propriedade vencer e ser comprado pela empresa chinesa, Aragão foi avisado diversas vezes pelo Instituto Nacional de Propriedade Individual (INPI) de que o vencimento estava próximo. Até o momento, o humorista não se pronunciou.

Na última terça-feira (12), Renato Aragão anunciou sua volta aos palcos com um espetáculo musical sobre sua vida, "Adorável trapalhão: O Musical".

Aragão também foi confirmado no elenco do novo filme do youtuber Luccas Neto.