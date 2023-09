SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo carioca Yuri Meirelles, 22, que ficou conhecido por protagonizar cenas de sexo oral com Anitta num clipe, é o primeiro nome confirmado em A Fazenda 15.

"Fiquei feliz com a oportunidade. Quero conhecer uma galera maneira, fazer novas amizades, me divertir, mas também jogar. Espero sair com a grana para casa e estou feliz", disse ele em vídeo nas redes sociais do programa.

Ele chegou a fazer faculdade de publicidade e propaganda, mas trancou para poder ajudar sua mãe e seu irmão a crescer uma empresa familiar.

O modelo havia usado o próprio Instagram para dar os parabéns à cantora brasileira pela vitória dela no VMA 2023. O clipe de "Funk Rave", do qual participou, foi o premiado. Em janeiro, ainda durante as gravações, um vídeo dos bastidores que mostrava o momento picante viralizou nas redes sociais.

Na época, ele falou que não ficou excitado. "Não fiquei 'galudão', não. Fiquei tranquilão", respondeu Yuri nos stories do Instagram, ao ser questionado se teria tido uma ereção durante a gravação do clipe. "A gente tá ali fazendo aquela cena, mas a cabeça tá em outro lugar pensando em outras coisas", explicou.