RIBEIRÃO PIRES, SP (FOLHAPRESS) - Em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, o violonista e maestro Robson Miguel mora em um castelo. A construção, que combina torres, pedras e muros externos com um interior de madeira, acabou se tornando ponto turístico da cidade, aberto a visitação.

Localizado no bairro Quarta Divisão, o espaço foi inspirado no estilo de arquitetura da Europa. O músico viveu na Espanha por quatro anos, onde teve a oportunidade de visitar 78 construções do tipo também em Portugal, Bélgica e Inglaterra.

Nas visitas, além de se encantar com as fortificações, descobriu que o violão ?instrumento pelo qual é apaixonado? já era usado desde os tempos medievais nas cortes reais. A descoberta o inspirou a replicar esse tipo de palácio no Brasil, mas queria fazer uma homenagem à música.

Finalizada a temporada na Europa, o músico começou a dar forma à ideia. Foram cinco anos de construção, financiada com recursos próprios, até a inauguração do castelo, em 28 de agosto de 1999. Hoje, segundo o Robson, o castelo tem uma área de 2.056 m² e é avaliado em R$ 10 milhões.

O compositor mergulhou tanto na cultura dos castelos que decidiu criar 11 túneis subterrâneos com passagens secretas, além de 77 olhos ocultos ?furos nas paredes feitos para observar sem ser notado.

Cafuzo, de origem afro-indígena, ele ainda incorporou elementos da história dos negros e dos povos originários, como réplicas de calabouço, prisões e pelourinho. Mas, o castelo, diz o músico, é uma expressão artística e histórica que conta sua paixão pela música.

"O castelo está no nosso imaginário desde a infância", afirma. "Quando as pessoas chegam e veem que ele é de verdade, elas ficam deslumbradas com o lúdico e a fantasia."

CASTELO DE ROBSON MIGUEL

Rua do Castelo, 310, Quarta Divisão. Ribeirão Pires, São Paulo. Aberto de segunda a domingo, das 9h às 17h com horários agendados pelo Whatsapp.

Crianças até 12 anos pagam R$ 20; adultos, R$ 30 .

Tel: (11) 94779-4389.