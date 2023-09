SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista e articulista Rachel Sheherazade, 50, foi uma das primeiras peoas confirmadas em A Fazenda 15, da Record.

Recado da peoa. "Eu sou, primeiramente mãe de dois adolescentes, sou jornalista. Atualmente sou colunista e eu fui surpreendida com um convite da Record para participar do melhor reality show da televisão brasileira que é a Fazenda. E não é qualquer Fazenda, é a Fazenda 15, que celebra os 70 anos da Record e eu estou muito honrada em ser uma das participantes"

"Espero que seja uma das experiencias mais incríveis da minha vidam vou conviver muito bem com os peões, sem ser uma planta. Claro, quando a gente entra no jogo tudo o que a gente mais quer é ganhar, mas eu quero ser merecedora desse prêmio de R$ 1,5 milhão. Por isso eu vou me empenhar, mostrar o melhor de mim, da minha personalidade, do meu caráter. Espero que as pessoas me aprovem e aprovem a minha forma de jogar", completou.

QUEM É RACHEL SHERAZADE?

Rachel Sheherazade é uma jornalista conhecida.

Comandou o programa metrópoles entrevista, tendo recebido autoridades como os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de melo, além de outros políticos.

É colunista da revista isto é, onde escreve artigos e análises por quase dez anos.

Ancorou o principal telejornal do SBT em horário nobre.

Comandou o jornal da manhã, líder de audiência da rádio Jovem Pan.

Atuou como repórter nas redes Record e Globo entre 2000 e 2003.

Eleita seguidas vezes a melhor âncora de telejornal, melhor apresentadora de rádio e uma das personalidades mais influentes nas redes sociais.