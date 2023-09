SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Gonçalves, 47, foi confirmado no elenco de A Fazenda 15 (Record). O ator terminou recentemente o casamento com Danielle Winits e já se envolveu em polêmicas devido à pensão da filha.

Recado do peão: "Estou aqui para dizer que estou muito feliz, minhas expectativas são as melhores. Espero que todos sejamos prósperos e que seja muito bom para o público, e para nós também."

No final de agosto, o artista e Danielle Winits anunciaram o fim do casamento, após quase 7 anos estando juntos. Em um comunicado nas redes sociais, apontaram: "Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por este tempo".

Polêmica com pensão. O ator não pagou a pensão alimentícia da filha mais velha, Manuela Seiblitz, e devia mais de R$ 100 mil. Em setembro do ano passado, disse que entrou com um acordo com a primogênita.