RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio do nome de Radamés Martins causou surpresa na lista dos peões de A Fazenda 15. O jogador do Brasiliense Futebol Clube, que disputa a da Série D do Campeonato Brasileiro, ele é ex-noivo de Viviane Araújo, vencedora da quinta edição do reality rural da Record, em 2005.

Radamés e Viviane ficaram juntos por 10 anos e terminaram o relacionamento em 2017, em meio a uma confusão envolvendo a partilha de bens. O volante, que começou a carreira no Fluminense, do Rio, alegou ter dado R$ 100 mil para a compra de um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste carioca e pediu uma parte da divisão do patrimônio da atriz.

Depois de muitas discussões públicas, o ex-casal entrou em acordo. Hoje, Radamés é casado com a judoca Caroline Furlan e eles possuem dois filhos.

Radamés é ariano e como a maioria dos nativos desse signo, se apresenta como uma pessoa competitiva e que também não guarda para depois o que tiver que falar. Aliás, o atleta acredita que esse possa ser a sua maior virtude dentro do reality, mas, também um problema para a convivência com os outros peões.