SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do Big Brother Brasil 18 (Globo), a rondoniense Jaquelline Grohalski, 28, é uma das participantes confirmadas em A Fazenda 15 (Record). Nas redes sociais, ela tem 2,4 milhões de seguidores.

Na época em que entrou no reality da Globo, trabalhava como vendedora, era formada em biomedicina e já havia sido Miss Rondônia, mas o sonho dela era cantar. Atualmente, se diz "artista" nas redes sociais e costuma publicar fotos e vídeos de festas e viagens.

Na edição 18 da atração da Globo, a moça teve um relacionamento com o participante Breno Simões. Porém, o rapaz começou a namorar Paula Amorim, colega do mesmo ano de confinamento, e com quem hoje é casado e tem um filho.

Jaque, que tem uma filha de 9 anos, não teve vida longa no BBB e foi a segunda eliminada com 65% de um total de 22 milhões de votos no site oficial do programa na ocasião.

Pelas redes sociais, após seu nome ser exposto como uma das participantes, disse em vídeo: 'Cancelada eu já sou. Então senta aí e me assiste."