RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em todas as edições de "A Fazenda", existe um participante que todo mundo aposta que irá criar muitas polêmicas e na 15ª edição do reality rural da Record, esse peão já tem nome. Ou melhor peoa: Caríucha. Depois de uma troca de ofensas com Jojo Todynho no mês passado nas redes sociais e até ameaças de processos judiciais, a funkeira está no elenco da atração.

Alessandra Cariúcha, 32, se tornou conhecida em 2009 pelo desabafo no programa "Profissão Repórter", após ser desclassificada do concurso de "Garota da Laje". Ela perdeu, mas reclamou: "Eu sou muito melhor que ela (a vencedora)! Sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, não tenho uma cirurgia plástica! Sou toda natural, sou bonita para caramba", bravejou na época.

Caríucha também atua como atriz e, por isso, quase ficou de fora de "A Fazenda 15", já que gravou uma série de de humor liderada por Rodrigo Sant'anna. De acordo com o colunista Gabriel Perline, a produção seria exibida pelo Globoplay, mas acabou ficando com a Netflix. Ela então teve que negociar com a streaming a sua participação no reality comandado por Adriane Galisteu.

A entrada da funkeira é uma das apostas da direção do programa e antes mesmo de começar o confinamento em um hotel em Itapecerica da Serra, nesta semana, Caríucha prometeu aos amigos e familiares que irá chegar à final de "A Fazenda".