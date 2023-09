SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi dada a largada para a 15ª edição de A Fazenda. A Record divulga nesta quinta-feira (14) os participantes e as principais novidades da edição debutante. O reality ainda não começou, mas os novos peões já estão causando indignação na internet.

Os nomes, anunciados ao longo do dia, estão sendo lamentados pelos internautas por não serem "celebridades de verdade". O diretor Rodrigo Carelli discorda: "Elas são famosas nos seus nichos". Assim também pensa a apresentadora Adriane Galisteu: "Essa coisa de famoso é muito relativa".

As novidades na dinâmica do programa prometem uma "Fazenda raiz", que deve retomar provas das primeiras edições. Segundo Carelli, o programa será "como era nos primórdios, na fazenda em Itu, só que mais elaborado", com a dinâmica do Ferra Peão e atividades na Varanda e na Baia.

Durante as provas, a ferramenta do VAR (Video Assistant Referee) será um grande aliado de Galisteu, que terá a ajuda das câmeras para monitorar os competidores. "O VAR vai acabar com essa dúvida da galera da internet", disse ela.

Na coletiva de imprensa do programa, os organizadores foram perguntados sobre as ofensas e agressões verbais, protagonizados por Deolane Bezerra na edição de 2022. Galisteu respondeu que as confusões são bem-vindas: "Qual é a graça do reality? É ter desistência, é ter o xingo".

Contudo, eles prometeram que medidas de segurança e protocolos de expulsão estão mais desenvolvidos após as polêmicas dos anos anteriores. "A cada ano, vamos aprendendo mais", disse Carelli.

A programação semanal terá Prova de Fogo na segunda-feira, formação da Roça na terça, Prova do Fazendeiro ao vivo na quarta, eliminação ao vivo na quinta, cenas da festa na sexta, pós-festa no sábado e

convivência e atividades na Baia --espaço que estava limitado por conta da pandemia nas últimas edições-- no domingo.

Os votos para eliminação continuam sendo ilimitados, através da internet, diferentemente da votação por CPF, divulgado para a próxima edição do Big Brother Brasil (Globo). 22 pessoas concorrem ao prêmio final de R$ 1,5 milhão, além dos R$ 500 mil em provas ao longo do programa.

A Fazenda tem estreia marcada para a próxima terça-feira (19). Porém, na segunda-feira (18) haverá uma pré-estreia, durante a qual serão revelados os 10 competidores que participarão do Paiol. Eles disputarão as quatro últimas vagas do programa em uma dinâmica que envolverá o voto do público.