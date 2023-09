SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Martins, 31, é mais um nome confirmado em A Fazenda 15 (Record), nesta quinta-feira (14). Ele é natural de Campinas, se formou em publicidade, mas trilhou carreira na natação olímpica e foi finalista na Rio 2016, nas categorias 100 metros borboleta e revezamento 4 por 100.

Foi finalista na Rio 2016, nas categorias 100 metros borboleta e revezamento 4 por 100. Martins também já serviu no exército por oito anos.

Agora, investe no mundo das faixas e coroas. Em abril deste ano, foi o vencedor do Mister Brasil CNB 2023, que elege o homem mais bonito do país.