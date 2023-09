SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso anunciou nesta quinta-feira (14) que fará mais dois shows cantando o repertório do disco "Transa", de 1972. Ele deu a informação no Instagram, em um vídeo publicado por Paula Lavigne.

As apresentações vão acontecer no Rio de Janeiro, no espaço Arena Jockey, na Gávea, na zona sul da cidade. Os shows, únicos com esse repertório, estão marcados para os dias 11 e 12 de novembro, e os ingressos já estão à venda.

Lançado em 1972, "Transa" foi feito enquanto Caetano estava no exílio em Londres, após ser expulso do Brasil pela ditadura militar junto com o parceiro Gilberto Gil. Foi o segundo álbum lançado pelo tropicalista em seu período na Europa.

As músicas do disco já haviam sido apresentadas em show no festival Doce Maravilha, que aconteceu em agosto no Rio. Na ocasião, a apresentação atrasou e quase não aconteceu por causa da tempestade que desabou na Marina da Glória na ocasião.

Assim como no show de agosto, Caetano será acompanhado no palco pelos músicos remanescentes que tocaram nas gravações de "Transa". São eles Jards Macalé, que dirigiu o álbum, e os percussionistas Tutty Moreno e Áureo de Souza. O baixista Moacyr Albuquerque morreu em 2000.

Se repetir o que fez no Doce Maravilha, o tropicalista ainda vai encaixar músicas que não estão em "Transa", mas foram lançadas no mesmo período do disco --como "Araçá Azul" e "London, London". Faixas do álbum, como "You Don't Know Me", "Nine Out of Ten" e "Mora na Filosofia" devem constar no repertório.

CAETANO VELOSO CANTA 'TRANSA'

Quando: 11 e 12 de novembro

Onde: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro

Preço: a partir de R$ 500 Autoria Caetano Veloso

Link: https://www.eventim.com.br/event/caetano-veloso-show-transa-arena-jockey-17503258/