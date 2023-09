SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Famosos usaram as redes sociais nesta sexta-feira (15) para lamentar a morte do maquiador Rico Tavares, que veio a óbito após um mês de internação no Rio de Janeiro. Segundo a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, o maquiador teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ele estava internado em estado grave desde o mês passado. Rico foi declarado desaparecido em agosto e, alguns dias depois, foi encontrado sem sua carteira num hospital.

Regina Casé fez um post em homenagem ao amigo: "Ele sempre dizendo que passou a amar as árvores por causa do 'Um pé de quê?' que fizemos juntos pelo Brasil todo? São essas e muitas outras memórias amoras que vamos guardar pra sempre em nossos corações. Vou escolher uma árvore bem bonita pra plantar em seu nome".

Nos comentários, outros famosos se pronunciaram: "Que tristeza", escreveu Drica Moraes. A jornalista Flávia Oliveira, da Globonews, também lamentou: "Meu abraço forte, querida. Luz para o Rico".

"Que triste, inacreditável...", comentou Luís Lobianco. Astrid Fontenelle também deixou suas palavras: "Que triste".