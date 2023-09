SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital de games Bruno Goes, mais conhecido como Nobru, lança neste mês o Nobru Burger, hamburgueria sem loja física, exclusiva para entregas, e que, na estreia, estará disponível em São Paulo. Os produtos poderão ser comprados pelo site da marca e por aplicativos de delivery.

No sábado (16), a hamburgueria terá uma loja temporária em São Paulo, que fará distribuição gratuita de mil sanduíches, a partir das 12h. Os lanches serão entregues por ordem de chegada no bairro do Itaim Bibi, região oeste.

O cardápio inclui hambúrgueres clássicos e inovações, como o Cream Cheese Burger ?que leva cebola caramelizada, cream cheese e bacon. Como acompanhamentos, as batatas fritas e nuggets são as opções. Os sanduíches custam de R$ 26,90 a R$ 33,90.

O projeto foi idealizado em parceria com a Foodology, startup que desenvolve e opera restaurantes apenas por delivery, como Sush1, Marmí e Brunch & Munch. Nobru participou de toda a elaboração do cardápio e, inclusive, dá nome ao molho especial que acompanha os hambúrgueres.

Loja temporária Nobru Burger

R. Vizeu, 20, Itaim Bibi, região oeste.

A partir das 12h.

Distribuição por ordem de chegada.