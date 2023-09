SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 24 já tem data de estreia. Para a alegria dos fãs, a Globo anunciou, nesta sexta-feira (15), que o reality show de confinamento irá estrear em 8 de janeiro de 2024.

Novidades do BBB 24: além de um sistema misto de votação, a direção do reality show promoverá nova composição de grupos e dinâmicas inéditas. Tudo indica que haverá um novo grupo além dos já conhecidos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

BBB 24 terá um invasor: a emissora carioca informou que o Big Brother Brasil 24 terá novos quadros de humor e uma dinâmica que o público irá ser o protagonista. Além disso, um "invasor" que vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes.

Mudança nas regras do cinema: o cinema semanal deixará de ser privilégio do líder e de seus amigos. A partir de 2024, o entretenimento dos confinados poderá contar com mais participantes.

Mimos do líder: o todo-poderoso da semana comandará, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete apimentar o jogo. Como não podem faltar, outros mimos ainda farão parte dos dias de glória do anfitrião da residência.

Jogo da Discórdia: a dinâmica de confronto entre os brothers dará lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão. O canal, porém, não explicou as regras.

Dinâmica de jogo do BBB 24: os brothers vão precisar atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: voto da torcida e voto único. No voto da torcida funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no site da Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos. Já no inédito voto único, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez.

Prêmio do BBB 24: assim como em 2023, o prêmio em jogo começará em R$ 1,5 milhão. Os brothers poderão aumentar o valor conforme as dinâmicas do jogo.

Direção do BBB 24: O reality show tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.