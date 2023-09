ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo venceu nesta sexta-feira (15) o prêmio internacional de sustentabilidade Corporate Star Awards, na categoria Melhor Relatório de Sustentabilidade. A cerimônia da premiação, que reconhece as melhores práticas corporativas em sustentabilidade, aconteceu em Amsterdã, na Holanda.

O evento ocorreu durante o IBC (sigla para International Broadcasting Convention), que reúne a indústria global de mídia, entretenimento e tecnologia de todo o mundo.

Estavam presentes no evento Manuel Belmar, diretor geral de Finanças, Jurídico e Infraestrutura da Globo; Raymundo Barros, diretor de Estratégia e Tecnologia; e Carlos Octávio Queiroz, diretor de Estratégia Corporativa e Arquitetura da Globo.

"Essa agenda não é sobre a Globo, mas sobre a contribuição que a empresa pode dar com o desenvolvimento da nossa sociedade e com o futuro do nosso país. Esse prêmio nos motiva a continuar fazendo a diferença todos os dias", disse Belmar.

Além da categoria Melhor Relatório de Sustentabilidade, a Globo concorreu ainda em outras três categorias: Melhor Iniciativa de Melhoria da Pegada de Carbono, Projeto Filantrópico (por Criesp), Melhor campanha para melhorar o treinamento e a educação (por Movimento LED).

A premiação foi celebrada internamente por conta da chamada Agenda ESG da Globo, que colocou diversas metas de governança para a emissora bater em 2030.