SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou que Michelangelo Antonioni será homenageado pelo festival na edição deste ano.

O cineasta italiano de "Blow-up - Depois Daquele Beijo" e "Profissão: Repórter" vai ganhar uma retrospectiva no evento dedicado ao cinema, com 23 filmes da carreira na programação.

Além disso, o cartaz da Mostra será feito em cima de uma pintura do diretor, morto em 2007. A arte ainda será divulgada pela organização do evento.

O festival ainda promove uma leitura dramática de "Tecnicamente Doce", um roteiro de Antonioni. O projeto é dirigido por André Ristum e tem coprodução da Vivo Film, associada à família do diretor.

Nascido em 1912, Antonioni é considerado um dos principais mestres do cinema. Seu trabalho na composição de planos cinematográficos influenciou gerações de cineastas e ajudou a renovar a linguagem da sétima arte a partir dos anos 1960.

O italiano é um dos poucos na história a vencer os três principais prêmios do circuito mundial de festivais: o Urso de Ouro do Festival de Berlim, por "A Noite" em 1961; o Leão de Ouro do Festival de Veneza, por "O Deserto Vermelho" em 1964; e a Palma de Ouro do Festival de Cannes, por "Blow-up" em 1967.

O cineasta é muito conhecido pelos seus filmes de língua inglesa, como "Zabriskie Point" --de 1970 e com trilha sonora do Pink Floyd-- e "Profissão: Repórter" --de 1975 e com Jack Nicholson no elenco. Ele ainda é famoso pelas produções que formam a chamada trilogia da incomunicabilidade, incluindo "A Aventura", "A Noite" e "O Eclipse".

Todos os títulos, bem como "Blow-up" e "Deserto Vermelho", estão incluídos na retrospectiva. Esta é a primeira reexibição dos filmes da carreira do diretor desde "Aventura Antonioni", mostra de 2017 feita pelo Centro Cultural Banco do Brasil e que contou com 15 produções do cineasta.

Veja abaixo a lista de filmes que integram a retrospectiva de Michelangelo Antonioni na 47ª Mostra de Cinema de São Paulo. O festival acontece de 19 de outubro até 1° de novembro.

"Gente do Pó", 1947

"Limpeza Urbana", 1948

"L?amoroza Menzogna", 1949

"Superstizione", 1949

"Crônica de um Amor", 1950

"O Amor na Cidade (Tentativa de Suicídio)", 1953

"A Dama sem Camélias", 1953

"Os Vencidos", 1953

"O Grito", 1957

"A Aventura, Ficção", 1960

"A Noite", 1961

"O Eclipse", 1962

"O Deserto Vermelho", 1964

"Blow-up - Depois daquele beijo", 1966

"Zabriskie Point", 1970

"Profissão: Repórter", 1975

"Identificação de Uma Mulher, Ficção", 1982

"Kumbha Mela", 1989

"Roma", Doc, 10min, Itália, 1989 (episódio do longa "12 Registi per 12 Città")

"Noto, Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale", 1992

"Além das Nuvens", 1995 (co-direção de Wim Wenders)

"Sicília", 1997

"O Olhar de Michelangelo", 2004