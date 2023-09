SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Russell Brand gravou um vídeo em que nega veementemente, como ele diz, "acusações criminais muito graves sobre a sua vida pessoal". Ele não revela quais são as alegações, mas insiste em dizer que os relacionamentos que manteve sempre foram consensuais --o que sugere que ele esteja sendo acusado de crimes de cunho sexual.

No vídeo, postado na última sexta-feira (15), o ator afirma ter recebido contatos de uma empresa de TV da grande mídia e de um jornal listando ataques extremamente ultrajantes e agressivos que ele "refuta em absoluto".

Segundo o ator, que é ex-marido da cantora Katy Perry, as acusações remetem ao período de sua carreira em que trabalhava "no mainstream". "Como escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito, muito promíscuo".

"Durante aquele período de promiscuidade, os relacionamentos que tive foram sempre consensuais. Sempre fui transparente sobre isso, quase transparente demais, e estou sendo transparente agora também", continua.

Brand disse que as alegações surgiram em meio a ataques direcionados ao seu canal. O conteúdo feito por ele ganhou notoriedade, nos últimos anos, por defender teorias da conspiração sobre assuntos como os atentados do 11 de Setembro e a pandemia do coronavírus.

Elon Musk, proprietário do X (ex-Twitter), respondeu ao vídeo de Brand, dizendo: "Claro. Eles não gostam de competição."

Andrew Tate, indiciado por acusações de tráfico de pessoas, também fez um post no X em apoio à Brand, em que escreve "bem-vindo ao clube". Tate já afirmou ter sido perseguido pela mídia.