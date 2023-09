SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Adalberto Piotto foi desligado da Jovem Pan News nesta sexta-feira (15). Em publicação nas redes sociais, o comunicador afirmou que não é mais funcionário da emissora e que está "bem e feliz".

"Caros, alguém precisa ser elegante nessa história. Que seja eu, faço questão. Sim, não trabalho mais na Jovem Pan. Recebi o comunicado da rescisão contratual com serenidade e reciprocidade", escreveu ele no X, ex-Twitter, agradecendo ao carinho de seus seguidores.

Contratado em janeiro de 2022 para comandar o Entrelinhas, programa de debates da Jovem Pan com dois lados opostos, Piotto tem uma longa relação com a comunicação. O jornalista já teve passagens pela TV Brasil, entre 2016 e 2020, além da CBN e da afiliada do SBT em Sorocaba.

Em crise pela falta de investimento de publicidade estatal e desmonetizada no YouTube, a Jovem Pan realizou demissões nas últimas semanas. No final de agosto, foram desligados o comentarista Diogo Schelp, o chefe de redação Virgílio Dias e a diretora do setor digital Andrezza Pugliesi.