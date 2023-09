SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry vendeu seu catálogo de músicas para a Litmus Music por US$ 225 milhões, cerca de R$ 1,09 bilhão. O anúncio foi feito pela empresa, cofundada pelo ex-presidente da Capitol Records, Dan McCarrol, nesta segunda (18).

O acordo inclui os direitos de publicação dos cinco álbuns que a cantora lançou entre 2008 e 2020 ?"One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" e "Smile".

"Katy Perry é uma visionária criativa que causou um grande impacto na música, na TV, no cinema e na filantropia. Estou muito honrado por fazer parceria com ela novamente e ajudar a Litmus a gerenciar seu repertório incrível", disse McCarroll.

"As canções de Katy são uma parte essencial do tecido cultural global", acrescentou o CEO da Litmus, Hank Forsyth.

A venda do catálogo de Perry, finalizada no início deste ano e divulgada agora, vem na esteira de outros acordos de direitos musicais, como a venda de US$ 200 milhões, cerca de R$ 970 milhões, das músicas de Justin Bieber à Hipgnosis Songs Capital.