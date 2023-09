SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na segunda (18), Byun Hee-bong, ator que fez os filmes "Parasita" e "Okja".

O artista tinha 81 anos. Segundo informações da imprensa internacional, ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer no pâncreas.

Byun era natural da Coréia do Sul e iniciou na carreira artística como dublador em 1966. Na década de 70 ele fez trabalhos na TV, mas só estreou no cinema em 1986, com o filme "Lee Doo-yong Eunuch".

Os longas mais conhecidos do público brasileiro em que o ator participou foram "Parasita" e "Okja". Todos os dois filmes dirigidos pelo ganhador do Oscar Bong Joon-ho.

Em 2020, Hee-bong recebeu do governo sul-coreano a Ordem do Mérito Cultural de Eungwan. Ela é segunda mais alta da condecoração cultural do país. Esse foi um reconhecimento à contribuição de Byun para a cultura da Coréia do Sul.