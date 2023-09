SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo flagrou uma onça pintada em um momento relaxante durante o dia, em Coxim, em Mato Grosso do Sul, região que faz parte do Pantanal. O animal estava deitado no galho de uma árvore. Como diz o ditado, sob sombra e água fresca.

Na gravação que circula pela internet, o felino chega a balançar devagar o rabo. Momentos depois, um filhote também surge na imagem e procura um espaço para deitar o lado.

O registro foi feito pela técnica de enfermagem Lucimara Mourão, durante uma campanha de vacinação para ribeirinhos da região.

Mesmo para quem mora no local há anos, cenas do tipo ainda surpreendem. "Nunca vou esquecer esse presente maravilhoso, ela era gigante", disse em entrevista ao g1.