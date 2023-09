RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giulia Costa, 23, fez um desabafo nas redes sociais após sofrer vários ataques sobre sua aparência. A atriz expõe os comentários maldosos que tem recebido fazendo comparações com a sua mãe Flávia Alessandra. A também atriz lamentou o episódio em um vídeo com imagens do seu corpo intercalando com cenas da natureza como ondas do mar, montanhas e vulcões.

Na publicação, Giulia ainda mostrou mensagens como: "De patricinha a baranguinha? Parece uma mãe desleixada! Olha o tamanho dos peitos", "Você parece que não gosta de se arrumar" e "Academia urgente!".

Muitas delas também faziam menção à vaidade de Flávia Alessandra. "Corpo bonito é o da sua mãe, querida! Ela é perfeita", disse um internauta. "Olha sua mãe que espetáculo de mulher, se cuida. Quando você chegar na idade dela, vai estar acabada", alertou outro.

Giulia, que trabalhou em "Malhação - Seu Lugar no Mundo" (2016), contou ter pensado antes de postar o vídeo "Já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa pra mim", iniciou a atriz, que prosseguiu. "Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas --nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo".

Flávia Alessandra saiu em defesa da filha e escreveu na publicação: "Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males... te amo infinito".