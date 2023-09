SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande entrou oficialmente com pedido de divórcio de seu marido, Dalton Gomez, nesta segunda-feira (18). A advogada da cantora pop, Laura Wasser, entrou com a solicitação citando as "diferenças irreconciliáveis" como motivo, segundo o site TMZ.

Gomez entrou com o mesmo pedido e, de acordo com o site norte-americano, os dois devem chegar a um consenso antes de irem ao tribunal e vem negociando desde janeiro, quando teriam se separado, de fato. Fontes do TMZ dizem que Ariana fará um pagamento pela divisão dos bens a Dalton, já que eles tinham um acordo pré-nupcial.

Ariana, inclusive, já virou a página: ela está namorando seu colega de elenco em "Wicked", Ethan Slater. O ator também entrou com pedido de divórcio de sua esposa, Lilly Jay, recentemente, além de solicitar o compartilhamento da guarda de seu filho.

Ariana e Dalton se casaram em uma cerimônia íntima em sua casa em Montecito, Califórnia, em maio de 2021. A união aconteceu cinco meses após o anúncio do namoro.