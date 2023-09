SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator, diretor de teatro e professor Harildo Déda morreu na madrugada desta terça-feira (19), aos 83 anos, em Salvador, na Bahia.

A informação foi confirmada pela Escola de Teatro de UFBA (Universidade Federal da Bahia), onde Harildo foi professor.

O UOL entrou em contato com o Hospital Português, onde Harildo estaria internado, e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

"Este mestre será eternamente lembrado como um dos pilares de nossa instituição, e sua influência inestimável na nossa arte e ensino perdurará", diz a nota da Escola de Teatro da UFBA.

O velório será realizado nesta terça-feira, a partir das 11h, no Teatro Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da UFBA. Depois, o corpo de Harildo será levado para Aracaju (SE), onde será sepultado.

Natural de Simão Dias (SE), Harildo mudou-se para Salvador aos 12 anos e foi lá que iniciou o caminho nas artes cênicas, se tornando um consagrado diretor do teatro baiano.

Ao longo da carreira, fez cerca de 70 peças como ator e dirigiu mais 20 espetáculos. No cinema, esteve em filmes como "Tieta do Agreste" (1996), "Central do Brasil" (1998) e "Cidade Baixa" (2005).

Na TV, atuou em séries como "O Pagador de Promessas", "Dona Flor e seus Dois Maridos", "Carga Pesada".