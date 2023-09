SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy Latino anunciou nesta terça-feira, dia 19, os indicados à premiação, que deve ser realizada no dia 16 de novembro em Servilha, na Espanha.

Na categoria de gravação do ano, foram indicadas as cantoras Rosalía, com a música "Despecha?", Karol G, com "Mientras Me Curo Del Cora" e Shakira, com o hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Shakira também foi indicada três vezes na categoria canção do ano, pelas músicas "Tqg", parceria com Karol G, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" e "Acróstico".

Mas quem lidera a lista de indicados é o compositor e produtor Édgar Barrera, com 13 indicações. O cantor e compositor colombiano Camilo teve sete indicações este ano, mesmo número de Shakira and Karol G.

Na categoria de álbum do ano, os destaques são o disco "Play", de Rick Martin e "Man?ana Sera? Bonito", de Karol G.

Quem ficou de fora da lista foi a cantora Anitta, que havia sido indicada no ano passado pelo hit "Envolver".

Este ano, a premiação traz novas categorias, como as de compositor do ano e melhor interpretação urbana em língua portuguesa, pela qual a cantora Iza foi indicada com a música "Fé". Já Gaby Amarantos foi indicada na categoria de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa com o disco "TecnoShow".

VEJA LISTA COM OS PRINCIPAIS INDICADOS

*

GRAVAÇÃO DO ANO

"No es que te Extran?e" ? Christina Aguilera

"Carretera y Manta" ? Pablo Albora?n

"De?jame llorarte" ? Paula Arenas com Jesu?s Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ? Bizarrap com Shakira

"Si tu? me Quieres" ? Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras me Curo del Cora" ? Karol G

"De todas las Flores" ? Natalia Lafourcade

"Ojos Marrones" ? Lasso

"La Fo?rmula" ? Maluma & Marc Anthony

"Despecha?" ? Rosali?a

"Correcaminos" ? Alejandro Sanz com Danny Ocean

ÁLBUM DO ANO

?La Cu4rta Hoja? ? Pablo Albora?n

?A Ciegas? ? Paula Arenas

?De Adentro Pa Afuera? ? Camilo

?De?cimo Cuarto? ? Andre?s Cepeda

?Vida Cotidiana? ? Juanes

?Man?ana Cera? Bonito? ? Karol G

?De Todas Las Flores? ? Natalia Lafourcade

?Play?? Ricky Martín

?Eadda9223? ? Fito Páez

Escalona Nunca se Había Grabado Así ? Carlos Vives

CANÇÃO DO ANO

"Acróstico" ? Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira

"Amigos" ? Pablo Albora?n & María Becerra,

"De Todas Las Flores" ? Natalia Lafourcade

"Ella Baila Sola" ? Pedro Julian Tovar Oceguera

"NASA" ? E?dgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz

"Ojos Marrones" ? Luis Jime?nez, Lasso & Agusti?n Zubillaga

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ? Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira

"Si Tu? Me Quieres" ? Fonseca, Yadam Gonza?lez & Yoel Henri?quez

"Tqg" ? Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

"Un x100to" ? Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø