O passo de dança 'moonwalk' virou marca de Michael Jackson após uma apresentação em 1983. Agora, o chapéu usado pelo cantor na ocasião vai a leilão.

O item foi usado pelo astro na performance da música "Billie Jean". A apresentação foi transmitida em 16 de maio de 1983 pela rede de tv norte-americana NBC. Michael jogou o chapéu para fora do palco assim que iniciou a dança.

Na ocasião, um rapaz pegou o chapéu, é o que conta Arthur Perault, organizador do leilão. "Um certo Adam Kelly - que estava no show em 25 de março de 1983 - pegou o chapéu, pensando que a equipe do cantor iria recuperá-lo, mas ninguém o fez", disse ele. Antes de ir para o leilão, o acessório estava em uma coleção francesa.

O chapéu tem uma estimativa inicial de 100 mil euros, o que equivale a R$ 518 mil na cotação atual. Trata-se de uma peça Fedora, tipo de chapéu geralmente feito em feltro.

Além do famoso acessório de Michael, o leilão incluiu 200 objetos de artistas. O evento tem data marcada para dia 26 de setembro, em Paris.