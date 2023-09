SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento de Cris Dias e Caio Paduan chegou ao fim. Os dois artistas, que estavam cinco anos casados, confirmaram oficialmente o término de sua relação. Em comunicado enviado ao F5 pela assessoria de Paduan, a decisão foi tomada em comum acordo, enfatizando que ambos continuam nutrindo uma "amizade sólida, respeito e carinho um pelo outro", além de "estarem com projetos profissionais em andamento juntos".

Atualmente, Paduan estrela o musical "Iron - O Homem da Máscara de Ferro" em São Paulo. Enquanto isso, Cris Dias apresentava o "Band Esporte Clube" até março deste ano, mantendo-se ativa em sua carreira televisiva.

Durante a pandemia, eles adotaram um estilo de vida nômade, experimentando residências em diversas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis.

A relação de Cris e Caio foi tornada pública em dezembro de 2018, quando a jornalista prestou uma emocionante homenagem ao ator nas redes sociais. Vale destacar que Caio Paduan mantém uma relação próxima com o filho de Cris, Gabriel, de 13 anos, fruto do relacionamento dela com o também ator Thiago Rodrigues.