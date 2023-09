SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ícone do rock Marilyn Manson, cujo nome real é Brian Warner, foi condenado nesta segunda-feira (18), após um incidente que ocorreu durante um show em 2019, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Manson foi condenado a cumprir 20 horas de serviço comunitário e a pagar uma multa por ter assoado o nariz em uma cinegrafista.

As acusações contra Manson incluíam duas contravenções de agressão simples, relacionadas a um incidente com a cameraman durante uma apresentação no Bank of New Hampshire Pavilion, em Gilford, em 19 de agosto de 2019. Em um acordo negociado com os promotores, Manson não contestou a acusação de "assoar o nariz" na cinegrafista, enquanto a acusação de que ele cuspiu na mulher foi rejeitada pela promotoria.

Nesta segunda-feira, Manson entrou no tribunal usando um terno preto e óculos escuros, identificando-se como Brian Warner com uma voz suave. Durante a audiência, ele apenas respondeu "sim" às perguntas do juiz, não fazendo qualquer declaração. O procurador destacou que essa foi a primeira infração de Manson e que ele não possuía antecedentes criminais. A cinegrafista não estava presente no tribunal.

Inicialmente, Manson havia se declarado inocente das duas acusações em 2021, e seu julgamento estava programado para ocorrer em agosto. A defesa recorreu e, como parte do novo acordo, Manson foi multado em pouco mais de US$ 1,4 mil (cerca de R$ 6,8 mil na cotação atual). Além disso, ele deve se manter livre de detenções e notificar a polícia local sobre suas atividades em New Hampshire durante os próximos dois anos.

O juiz permitiu que Manson cumprisse suas 20 horas de serviço comunitário na Califórnia e sugeriu que ele poderia escolher trabalhar com pessoas em programas de reabilitação. Manson tem até o dia 4 de fevereiro para apresentar evidências de seu serviço comunitário.

O incidente em questão envolveu Marilyn Manson se aproximando da cinegrafista Susan Fountain, expelindo saliva na câmera dela e, posteriormente, assoando o nariz, com o muco caindo em suas mãos. Fountain descreveu o ato como "a coisa mais nojenta que um ser humano poderia ter feito". Um sargento da polícia que analisou o vídeo do show afirmou que Manson "soprou uma quantidade significativa de ranho em Fountain" e que o cantor apontou e riu dela enquanto ela se afastava.

Marilyn Manson é conhecido por sua música polêmica e sucesso nas décadas de 1990 e 2000.