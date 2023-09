RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Regis Danese recebeu alta, nesta terça-feira (19), do Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), na cidade mineira, após 19 dias internado por causa de um acidente de carro. O intérprete de "Faz um Milagre em Mim" bateu com o veículo em uma rodovia a caminho de um show em Ceres (GO), no dia 31 de agosto, e teve fraturas nas costelas, no braço e na clavícula, além de um trauma torácico.

Danese divulgou um comunicado sobre a sua alta e contou que ainda irá continuar se recuperando em casa. "Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias difíceis, mas Deus não me desamparou", comentou.

Nesta terça-feira, Regis Danese também lançou sua nova música, "Eu Quero Queimar Por Ti". O lançamento estava previsto antes mesmo do acidente e faz parte do DVD do cantor gospel gravado em julho. O cantor revelou que espera voltar aos palcos em breve. "Quero continuar levando as minhas mensagens de fé e esperança por esse Brasil afora".