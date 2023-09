SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma disputa inesperada envolvendo Tatá Werneck e a influenciadora Blogueirinha agitou as redes sociais nesta terça-feira (19). O desentendimento ganhou destaque depois que ambas protagonizaram uma acalorada troca de farpas no Twitter, com uma comentando os convites para entrevistas da outra.

A polêmica teve início quando um seguidor deixou um comentário em um post de Tatá Werneck, sugerindo que gostaria de vê-la no programa "De Frente com Blogueirinha". A humorista, conhecida por sua participação na TV Globo, respondeu de forma bem-humorada, dizendo: "Eu também, mas acho mais fácil ela ir no Lady [Night] antes, porque eu não sou uma pessoa com direito a folgas fazendo novela. Só domingo que é o dia sagrado da Cacá", referenciando o tempo livre que dedica a sua filha, Clara Maria.

Contudo, a resposta de Tatá Werneck não passou despercebida pela Blogueirinha, que reagiu com uma crítica direta: "Não, Talita W. Arguelhes, não é mais fácil não. Eu não trabalho menos que você, eu também não tenho muitas folgas, posto todo dia, conteúdos de feed, stories, tiktok, e sendo bem sincera, você nem aparece tanto assim na novela, é mais de sábado, porém eu topo ir sim".

O embate online continuou quando Tatá, visivelmente incomodada, rebateu: "E se tem tempo de ir no Google ver meu nome, tá com tempo de ir na Globo fazer o seu".