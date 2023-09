SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Payne, 30, recebeu alta hospitalar e já se recupera em casa após infecção que o fez cancelar seu show no The Town, no Brasil. "Ele está muito melhor. Ele saiu do hospital e está em boas mãos", disse Kate Cassidy, namorada do músico, em vídeo nas redes sociais.

O artista havia sido hospitalizado na Itália no dia 13 de setembro. Ele enfrentou uma grave infecção renal.

Em agosto, Payne anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul após ser hospitalizado com problema nos rins. Na época, os médicos recomendaram que ele ficasse em repouso.

Ao jornal The Sun, uma fonte disse que o ator na ocasião "estava mal, mas finalmente os médicos seriam capazes de descobrir o que estava acontecendo."