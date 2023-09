SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante de gastronomia espanhola La Paella, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, comemora seu aniversário de dez anos e o Dia Mundial da Paella nesta quarta-feira (20). Na data, os clientes que visitarem a casa e pedirem uma das cinco receitas de paellas individuais ganham outra, de igual ou menor valor, para o acompanhante.

Entre as opções servidas no restaurante estão a marinera ?que leva camarões, lulas e mexilhões? cuja porção individual sai por R$ 79, a valenciana ?feita com cortes de frango, filé mignon suíno e frutos do mar? de R$ 77, e a vegetariana, que sai por R$ 59.

A casa também conta com uma carta de vinhos com cerca de 180 rótulos entre nacionais e importados, incluindo rótulos do leste europeu, a partir de R$ 123 a garrafa. As taças custam a partir de R$ 28, e a casa também oferece o serviço Take Away com vinhos para levar.

La Paella

Rua Antônio de Macedo Soares, 1369, Campo Belo. Tel.: (11) 2893-4180. @lapaellarestaurante