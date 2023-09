SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Negra Li, 44, marcará presença no Carnaval 2024 no posto de madrinha de bateria da paulistana Vai-Vai. A agremiação terá como enredo Capítulo 4, Versículo 3 - Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano.

"É uma honra imensa ser madrinha de bateria da minha escola do coração, ainda mais representando o hip hop no samba", disse a cantora e rapper em seu perfil no Instagram.

A escola tem como objetivo trazer as manifestações culturais e ressaltar as periferias. O enredo, que coloca o rap em evidência, irá valorizar os jovens de comunidades

Nomes como Luciana Gimenez, Scheila Carvalho, Amanda Françozo, Maria Rita e Carla Prata já ocuparam o cargo de madrinha de bateria da Vai-Vai