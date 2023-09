SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza anunciou no Mais Você o término do relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas. Segundo ela, houve uma traição.

Ao vivo e em rede nacional, a cantora leu um depoimento em seu celular sobre a traição que teria ocorrido com ela e se emocionou muito.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela em trecho do texto.

"Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu me escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."