SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho curador do Museu Paulista elegeu uma nova diretoria para a Fundação de Apoio ao Museu Paulista, a FAAMP, entidade que apoia e orienta a gestão da instituição por trás do Museu do Ipiranga. Mário Mazzilli, conselheiro do MAM e da Cinemateca Brasileira, vai atuar como diretor-geral.

A informação foi confirmada à reportagem por Mazzilli.

Além do diretor, o conselho elegeu ainda Rogério Effori como diretor administrativo e financeiro e Gustavo Carbonaro como diretor de comunicação e relações institucionais.

Enquanto Effori é um conhecido gestor cultural, Carbonaro é doutor em jornalismo pela USP.

O conselho curador da FAAMP é composto por nomes importantes do circuito cultural paulista, incluindo Danilo Miranda, do circuito Sesc, Renata Motta, do Museu do Futebol, e Marcelo Coelho, do Instituto Moreira Salles. Há ainda representantes da USP como a professora Rosária Ono, atual diretora do Museu do Ipiranga.