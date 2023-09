SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Débora Nascimento, 38, expôs detalhes do fim de seu casamento de quatro anos com José Loreto e os desafios que enfrentou durante o processo. Em sua participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa" nesta quarta-feira (20), Débora revelou suas emoções e experiências pessoais, incluindo o controverso episódio conhecido como "Surubão de Noronha".

Durante a entrevista, Débora Nascimento compartilhou seus temores em relação à guarda de sua filha durante o divórcio. "Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes, que têm discernimento, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não", afirmou ela.

Débora Nascimento também abordou o impacto que a exposição pública teve em sua vida e em sua filha, que tinha apenas dez meses na época. Ela descreveu o momento como um "surto coletivo" e uma "cortina de fumaça gigantesca", lamentando a pressão que sentiu para se posicionar sobre assuntos delicados.

Além de discutir sua vida pessoal, a atriz compartilhou um relato tocante sobre suas dificuldades financeiras no passado. "Já passei um período em que não tinha dinheiro para comer, contando moeda. Eu trabalhava, juntava meu dinheiro e viajava e aí voltava com aquele dinheiro, pagava meu cursos de atuação, colocava na poupança e eu não mexia, porque sabia que era o dinheiro que eu tinha para poder voltar e pagar meu próximo curso. Numa dessas viagens, eu cortei um dobrado. Então, já tive uma experiência de passar uns dias com fome, sem ter dinheiro.".

O "Surubão de Noronha" foi um tópico amplamente discutido em 2019, após a alegação de um perfil anônimo no Instagram de que atores e atrizes da TV Globo supostamente costumavam "organizar surubas em Fernando de Noronha".