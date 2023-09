SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yuri Meirelles é o primeiro Fazendeiro de A Fazenda 15. Nesta quarta-feira (20), Cariúcha, Márcia Fu, Yuri Meirelles, Radamés Furlan e WL Guimarães disputaram a Prova do Fazendeiro, que consistia em um desafio de habilidades de chutes valendo pontos. Mas, antes mesmo dos jogadores irem para a área de prova, o clima esquentou no casarão em que todos estão confinados.

Antes do início da Prova do Fazendeiro, os outros 12 peões que estavam fora do desafio puderam votar e retirar um dos seis vencedores da seletiva desta terça-feira (19): Henrique foi o mais indicado, com 8 votos, e não pode disputar o game.

Depois, os outros cinco peões foram para o gramado encarar desafio valendo o posto de Fazendeiro da semana. Os peões tinham que chutar bolas em gols nas extremidades - havia marcas com pontuações diferentes espalhados pela quadra. Todos começam com 100 pontos e cada um escolhia quantos deles gostaria de apostar na jogada. Em caso de acerto, o número poderia ser multiplicado. Em caso de erro, ele perdia o valor indicado.

Assim, Adriane Galisteu deu início à prova em que quem marcasse mais pontos, seria o primeiro dono do chapéu dessa temporada. No final da primeira fase, as pontuações foram as seguintes: WL - 70; Márcia Fu - 0; Yuri - 140; Cariúcha - 20; Radamés - 00. Os dois melhores pontuados - WL e Yuri - encararam ainda uma etapa final, com direito a mais dois chutes cada.

No final, Yuri Meirelles foi o vencedor, e se tornou fica imune da votação da Roça, além de ganhar o direito de escolher o primeiro indicado à berlinda, que não terá chance de se salvar.